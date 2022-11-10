10 ноября
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Происшествия

Мужчину насмерть сбила электричка в сибирском городе

На железнодорожной станции Новосибирск-Западный неизвестного мужчину сбила электричка. Он полученных травм он скончался, сообщает УТ МВД СФО.

Рельсы. Железнодорожные пути.
Рельсы. Железнодорожные пути.
СС0

Трагедия произошла 9 ноября. Пьяный мужчина сидел на железнодорожных путях. Машинист, заметив человека, подал предупреждающий сигнал и экстренно затормозил.

Личность погибшего будут устанавливать транспортные полицейские и следователи.

«На вид 55−60 лет. Рост 165−175 см, худощавое телосложение. Был одет в черную куртку, синюю в клетку рубашку, черные ботинки» — говорится в сообщении УТ МВД СФО.

Тех, кому что-то известно о погибшем, просят позвонить по номеру: +7 (383) 229-34-00.

Ранее поезд насмерть сбил девочку-подростка в сибирском регионе.

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