Мужчину насмерть сбила электричка в сибирском городе

Трагедия произошла 9 ноября. Пьяный мужчина сидел на железнодорожных путях. Машинист, заметив человека, подал предупреждающий сигнал и экстренно затормозил.
Личность погибшего будут устанавливать транспортные полицейские и следователи.
«На вид 55−60 лет. Рост 165−175 см, худощавое телосложение. Был одет в черную куртку, синюю в клетку рубашку, черные ботинки» — говорится в сообщении УТ МВД СФО.
Тех, кому что-то известно о погибшем, просят позвонить по номеру:
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