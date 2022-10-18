Мужчину признали виновным в убийстве жены и насилии над дочерью

Установлено, что преступление злоумышленник совершил в начале ноября 2021 года.
Обвиняемый в ходе ссоры ударил бывшую супругу по голове поленом не менее трех раз. А после на глазах у дочери задушил жену.
Тело погибшей мужчина сбросил в подпол дома, а после закопал в надворной постройке. Правоохранительным органам он рассказал, что бывшая супруга вышла из дома и пропала.
Преступление раскрыли, а мужчину задержали. Помимо убийства, следователи СК установили, что обвиняемый совершал насилие над своей 14-летней дочерью. Это продолжалось три года.
Суд назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.