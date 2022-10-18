18 октября
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Происшествия

Мужчину признали виновным в убийстве жены и насилии над дочерью

34-летнего жителя Алтайского края осудили на 22 года за убийство жены и насилие над несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Насилие.
Насилие.
CCO

Установлено, что преступление злоумышленник совершил в начале ноября 2021 года.

Обвиняемый в ходе ссоры ударил бывшую супругу по голове поленом не менее трех раз. А после на глазах у дочери задушил жену.

Тело погибшей мужчина сбросил в подпол дома, а после закопал в надворной постройке. Правоохранительным органам он рассказал, что бывшая супруга вышла из дома и пропала.

Преступление раскрыли, а мужчину задержали. Помимо убийства, следователи СК установили, что обвиняемый совершал насилие над своей 14-летней дочерью. Это продолжалось три года.

Суд назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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