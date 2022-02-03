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Происшествия

Пешеход погиб под грузовым поездом в Алтайском крае

50-летнего жителя Алтайского края ночью 3 февраля сбил грузовой поезд. Мужчина погиб на месте, сообщили в Восточном СУ на транспорте.

Железная дорога.
Железная дорога.
сибфоут.мвд.рф

Машинист заметил идущего по колее железнодорожного пути мужчину, подал звуковой и световой сигналы, но пешеход никак не отреагировал.

Тогда машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Как уточнили в транспортной полиции, инцидент произошел на станции Калманка.

Место ДТП.
Место ДТП.
zapsib-sut.sledcom.ru

Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также будет дана правовая оценка действиям локомотивной бригады поезда, должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Ранее 27 января на перегоне станций Дальний — Арбузовка поезд зацепил 42-летнего жителя Павловского района.

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