Пешеход погиб под грузовым поездом в Алтайском крае

50-летнего жителя Алтайского края ночью 3 февраля сбил грузовой поезд. Мужчина погиб на месте, сообщили в Восточном СУ на транспорте.

Машинист заметил идущего по колее железнодорожного пути мужчину, подал звуковой и световой сигналы, но пешеход никак не отреагировал.

Тогда машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Как уточнили в транспортной полиции, инцидент произошел на станции Калманка.

Место ДТП. zapsib-sut.sledcom.ru

Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также будет дана правовая оценка действиям локомотивной бригады поезда, должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Ранее 27 января на перегоне станций Дальний — Арбузовка поезд зацепил 42-летнего жителя Павловского района.