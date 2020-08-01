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Происшествия

«Мягко говоря, странная»: друг расчлененного репера рассказал, что думает о его жене

36-летнюю Марину Кохал подозревают в убийстве мужа, украинского репера Энди Картрайта. Друг убитого охарактеризовал его жену как человека со странностями, пишет «Московский Комсомолец».

Девушка.
Девушка.
СС0

«Она показалась мне, мягко говоря, странной. Увлекалась эзотерикой, верила во все эти эгрегоры, ее интересы и разговоры выглядели пугающими», — рассказал собеседник издания.

Приятель репера уверен, что женщина глубоко интересовалась этой темой и пыталась навязать ее своему мужу.

«Однажды я услышал знакомые термины от Саши, он слишком много стал говорить об этом. Поинтересовался, откуда у него взялись такие интересы. Он ответил, что от новой подруги Марины. Тогда я забеспокоился», — признался он.

Также у друга погибшего есть свои версии произошедшего. Он предполагает, что в этой истории, могли присутствовать наркотики или «какой-то ритуальный обряд».

Напомним, вечером 29 июля в квартире в Санкт-Петербурге полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский репер, участник Versus Battle Энди Картрайт. Супруга музыканта утверждает, что он скончался из-за передозировки наркотиков. Она заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить «светлую память» о муже.

Раннее сообщалось, что супруга музыканта является бывшей жительницей Барнаула.

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