«Мягко говоря, странная»: друг расчлененного репера рассказал, что думает о его жене

«Она показалась мне, мягко говоря, странной. Увлекалась эзотерикой, верила во все эти эгрегоры, ее интересы и разговоры выглядели пугающими», — рассказал собеседник издания.
Приятель репера уверен, что женщина глубоко интересовалась этой темой и пыталась навязать ее своему мужу.
«Однажды я услышал знакомые термины от Саши, он слишком много стал говорить об этом. Поинтересовался, откуда у него взялись такие интересы. Он ответил, что от новой подруги Марины. Тогда я забеспокоился», — признался он.
Также у друга погибшего есть свои версии произошедшего. Он предполагает, что в этой истории, могли присутствовать наркотики или «какой-то ритуальный обряд».
Напомним, вечером 29 июля в квартире в Санкт-Петербурге полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский репер, участник Versus Battle Энди Картрайт. Супруга музыканта утверждает, что он скончался из-за передозировки наркотиков. Она заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить «светлую память» о муже.
Раннее сообщалось, что супруга музыканта является бывшей жительницей Барнаула.