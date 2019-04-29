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Происшествия

На Алтае мужчина облил молодую жену бензином и поджег

В Республике Алтай суд приговорил к 9,5 годам лишения свободы мужчину, который поджег свою жену, сообщает СУ СКР по региону.

Место преступления.
Место преступления.
СУ СКР по Республике Алтай.

Следствие и суд установили, что вечером 22 июня 2017 года житель села Яконур Усть-Канского района вернулся домой после распития спиртных напитков. В аиле он поссорился со своей женой, с которой узаконил отношения несколько месяцев назад. Во время конфликта мужчина облил бензином 30-летнюю потерпевшую и поджег.

«Осознав совершенное, подсудимый потушил охваченную пламенем женщину и вызвал медиков», — отмечают в ведомстве.

Потерпевшая умерла 2 декабря 2017 года от острой дыхательной недостаточности. Известно, что мужчина совершил преступление спустя несколько месяцев после освобождения из колонии.

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