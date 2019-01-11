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Происшествия
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На Алтае администратор гостевого дома украла из сейфа всю выручку

В Республике Алтай администратора туристического объекта подозревают в краже крупной суммы, пишет ГУ МВД по региону.

Карман, деньги, зарплата.
Карман, деньги, зарплата.
СС0

Предприниматель нанял 36-летнюю местную жительницу для работы администратором в гостевом доме. Выручку хранили в сейфе, код от которого знала сотрудница. В праздничные дни мужчина решил позвонить администратору, чтобы узнать о наполняемости гостевого дома, но ему никто не ответил. Через несколько часов телефон сотрудницы стал недоступен.

Предприниматель приехал на туристический объект и узнал, что администратора нет, а из сейфа исчезли 25 тысяч рублей. Вскоре сельчанку задержали в одном из населенных пунктов Майминского района.

Женщина призналась в содеянном. Она рассказала, что в один из праздничных дней вызвала такси и уехала в Горно-Алтайск, где потратила чужие деньги на спиртное и продукты питания.

Возбудили уголовное дело, полицейские продолжают расследование.

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