На Алтае администратор гостевого дома украла из сейфа всю выручку

Предприниматель нанял 36-летнюю местную жительницу для работы администратором в гостевом доме. Выручку хранили в сейфе, код от которого знала сотрудница. В праздничные дни мужчина решил позвонить администратору, чтобы узнать о наполняемости гостевого дома, но ему никто не ответил. Через несколько часов телефон сотрудницы стал недоступен.
Предприниматель приехал на туристический объект и узнал, что администратора нет, а из сейфа исчезли 25 тысяч рублей. Вскоре сельчанку задержали в одном из населенных пунктов Майминского района.
Женщина призналась в содеянном. Она рассказала, что в один из праздничных дней вызвала такси и уехала в Горно-Алтайск, где потратила чужие деньги на спиртное и продукты питания.
Возбудили уголовное дело, полицейские продолжают расследование.