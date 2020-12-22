На Алтае арестовали медового мошенника

По данным оперативников, подозреваемый взял около 10 тонн меда. Он находил поставщиков по объявлениям.
На уловку мошенника попались владельцы пасек в Шипуновском, Усть-Калманском, Волчихинском и Красногорском районах.
Подозреваемого нашли в Новосибирске. Им оказался 45-летний мужчина, который работал отделочником.
«Своей вины подозреваемый отрицать не стал, объясняя свою противоправную деятельность тяжелым материальным положением», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
По решению суда мужчину заключили под стражу. Четыре факта мошенничества уже подтвердилось.
Полицейские продолжают искать граждан, пострадавших от действий подозреваемого.