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Происшествия

На Алтае арестовали медового мошенника

Алтайские полицейские задержали мужчину, который обманул пасечников на 1,3 млн рублей. Он взял на реализацию мед, но деньги за него не отдавал.

Мед, пасека, пчелы.
Мед, пасека, пчелы.
CC0

По данным оперативников, подозреваемый взял около 10 тонн меда. Он находил поставщиков по объявлениям.

На уловку мошенника попались владельцы пасек в Шипуновском, Усть-Калманском, Волчихинском и Красногорском районах.

Подозреваемого нашли в Новосибирске. Им оказался 45-летний мужчина, который работал отделочником.

«Своей вины подозреваемый отрицать не стал, объясняя свою противоправную деятельность тяжелым материальным положением», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По решению суда мужчину заключили под стражу. Четыре факта мошенничества уже подтвердилось.

Полицейские продолжают искать граждан, пострадавших от действий подозреваемого.

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