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Происшествия

На Алтае автомобиль сбил девочку-пешехода на «зебре»

Девочка-подросток госпитализирована в результате наезда автомобиля в Горно-Алтайске, сообщили в республиканском МВД.

Девочка попала под автомобиль в Горно-Алтайске.
Девочка попала под автомобиль в Горно-Алтайске.
04.мвд.рф.

По информации полиции, ДТП случилось 17 октября на проспекте Коммунистическом напротив дома № 91.

«36-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2111, двигаясь со стороны ПАТП в направлении Республиканской больницы, не уступил дорогу и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — приводят обстоятельства инцидента в МВД.

В результате случившегося 15-летняя девочка с полученными травмами была госпитализирована в детскую республиканскую больницу.

Девочка попала под автомобиль в Горно-Алтайске.
Девочка попала под автомобиль в Горно-Алтайске.
04.мвд.рф.

Водитель автомобиля был трезв. По факту ДТП проводится административное расследование.

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