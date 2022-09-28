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Происшествия

На Алтае автомобиль сбил 8-летнюю девочку

Водитель Chevrolet Niva сбил 8-летнего пешехода в селе Алферово, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

ДТП произошло 27 сентября в 13:50. 34-летний житель Усть-Канского района управлял автомобилем Chevrolet Niva. Он проезжал через село Алферово.

В это время на проезжую часть выбежала 8-летняя девочка. Она выскочила из-за стоящего автобуса и оказалась слишком быстро перед автомобилем. Водитель не успел заормозить.

В результате происшествия ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализировали в республиканскую детскую больницу.

«По факту ДТП назначена проверка, в соответствии со ст. 144−145 УПК РФ», — сообщают в ведомстве.

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