На Алтае быстро поймали дерзкого подростка, который испортил чужой автомобиль и сбежал

Как стало известно газете «Бийский рабочий», ребенок, любящий рисование на машинах, быстро нашелся. По всей видимости, в отношении него, как несовершеннолетнего, проведут проверку, но до наказания дело едва ли дойдет из-за недостижения им уголовно-наказуемого возраста.
А вот собственнику автомобиля, если по-хорошему договориться с родителями ребенка о возмещении ущерба не удастся, похоже, придется проводить экспертную оценку по повреждению и по ее итогам решать вопрос в суде в гражданско-правовом порядке.
Кстати, не исключено, что заплатить рублем родителям мальчишки придется не только собственнику авто, но и государству в виде штрафа за административное правонарушение «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
12 ноября выяснилось, что в том же районе есть и еще автомобили, владельцы которых также обнаружили на машинах следи краски, распыленной из баллончиков.