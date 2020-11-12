На Алтае быстро поймали дерзкого подростка, который испортил чужой автомобиль и сбежал

11 ноября автомобилисты в одном из районов Бийска обнаружили неприятный казус. Их автомобили оказались разукрашены краской из баллончика, которая не отмывается. Один из них написал обращение в соцсетях, а затем пошел в полицию.

Как стало известно газете «Бийский рабочий», ребенок, любящий рисование на машинах, быстро нашелся. По всей видимости, в отношении него, как несовершеннолетнего, проведут проверку, но до наказания дело едва ли дойдет из-за недостижения им уголовно-наказуемого возраста.



А вот собственнику автомобиля, если по-хорошему договориться с родителями ребенка о возмещении ущерба не удастся, похоже, придется проводить экспертную оценку по повреждению и по ее итогам решать вопрос в суде в гражданско-правовом порядке.

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Кстатине исключеночто заплатить рублем родителям мальчишки придется не только собственнику автоно и государству в виде штрафа за административное правонарушение «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».12 ноября выяснилосьчто в том же районе есть и еще автомобиливладельцы которых также обнаружили на машинах следи краскираспыленной из баллончиков.