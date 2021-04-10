На Алтае бывшие чиновники-мошенники получили условные сроки

8 апреля Горно-Алтайский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Акболата Джунисова, Айболата Маткеримова и Болатжана Мугражева. В зависимости от роли в составе преступной группы они признаны виновными в мошенничестве, отмывании преступно добытых средств и хищении бюджетных средств, пишут «Новости Горного Алтая».

Джунисов, занимая должность директора Управления сельского хозяйства Кош-Агачского района, с использованием служебного положения совершил два мошенничества в особо крупных размерах — 2 602 375 рублей и 1 220 250 рублей.

Кроме того, группа лиц отмыла 1 535 700 рублей. Также Джунисов присвоил вверенное ему имущество — 238 946 рублей 17 копеек, принадлежащие Комитету ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Республики Алтай.

Как уточняется в сообщении республиканской прокуратуры, в 2017 году подсудимые предоставили подложные документы для получения субсидий на возмещение затрат по приобретению минеральных удобрений. Кроме того, Джунисов и Сатаев похитили свыше 3,8 млн, предоставленных в 2016—2017 годах в качестве субсидий на возмещение затрат по приобретению семян.

До вынесения приговора подсудимые полностью возместили Министерству сельского хозяйства Республики Алтай ущерб, причиненный преступлениями, в размере 4 227 625 рублей.

С учетом полного признания вины, активного способствования расследованию преступления, полного добровольного возмещения причиненного преступлением ущерба, наличия ряда других смягчающих обстоятельств, суд назначил Джунисову окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, Маткеримову — два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, Мугражеву — два года два месяца условно с испытательным сроком два года.