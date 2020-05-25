Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 мая 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Алтае бывший парень облил девушку кипятком и избил сковородкой

21-летний житель Республики Алтай хотел вернуть девушку, которая с ним рассталась. Для этого он выбрал уголовно наказуемые способы.

Насилие.
Насилие.
СС0

Молодые люди жили в одном селе, но потом 19-летняя девушка решила закончить отношения и переехала в Горно-Алтайск. Желая вернуть возлюбленную, юноша отправился вслед за ней и снял квартиру. Встретив девушку в республиканской столице, он предложил ей зайти к нему в гости, на что бывшая подруга согласилась.

Уже в доме парень стал выказывать недовольство из-за того что девушка его бросила.

В ссоре он взял в руки нож и стал угрожать девушке убийством, если она не вернется к нему. Потом дебошир облил возлюбленную горячей водой из чайника.

Девушке удалось убежать к себе домой, но потасовка продолжилась и там. Парень схватил со стола сковороду, которой несколько раз ударил подругу и только после этого покинул дом.

Уставшая терпеть нападки бывшего друга, потерпевшая обратилась в полицию. В ходе разбирательства он признался в содеянном.

«В настоящее время по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. По факту причинения телесных повреждений проводится проверка, по результатам которой также будет принято процессуальное решение», — сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость