На Алтае бывший парень облил девушку кипятком и избил сковородкой

21-летний житель Республики Алтай хотел вернуть девушку, которая с ним рассталась. Для этого он выбрал уголовно наказуемые способы.

Молодые люди жили в одном селе, но потом 19-летняя девушка решила закончить отношения и переехала в Горно-Алтайск. Желая вернуть возлюбленную, юноша отправился вслед за ней и снял квартиру. Встретив девушку в республиканской столице, он предложил ей зайти к нему в гости, на что бывшая подруга согласилась.

Уже в доме парень стал выказывать недовольство из-за того что девушка его бросила.

В ссоре он взял в руки нож и стал угрожать девушке убийством, если она не вернется к нему. Потом дебошир облил возлюбленную горячей водой из чайника.

Девушке удалось убежать к себе домой, но потасовка продолжилась и там. Парень схватил со стола сковороду, которой несколько раз ударил подругу и только после этого покинул дом.

Уставшая терпеть нападки бывшего друга, потерпевшая обратилась в полицию. В ходе разбирательства он признался в содеянном.

«В настоящее время по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. По факту причинения телесных повреждений проводится проверка, по результатам которой также будет принято процессуальное решение», — сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.