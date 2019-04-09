На Алтае бывший заключенный напал на женщину и пытался ее изнасиловать

В Республике Алтай мужнину, недавно освободившегося из колонии, подозревают в покушении на изнасилование, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, все произошло днем 23 февраля 2019 года в одном из частных домов в селе Шебалино. Пьяный мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, применил насилие в отношении 53-летней женщины и попытался ее изнасиловать.

Сельчанку спасла квартросъемщица, которая услышала крики и бросилась на помощь. Мужчина убежал с места преступления.

Вскоре правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 44-летний житель Усть-Коксинского района. Следователи возбудили уголовное дело и продолжают расследование.