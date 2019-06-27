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27 июня
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Происшествия

На Алтае бомж зарезал и сбросил в подпол хозяина дома, который пустил его пожить

В Горно-Алтайске возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого нашли в подполье сгоревшего дома. Горожанин погиб от рук приятеля-бомжа, которого пустил к себе временно пожить, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Нападение с ножом.
Нападение с ножом.
igraportal.net

По версии следствия, поздним вечером 11 июня 2019 года в одном из частных жилых домов Горно-Алтайска между 46-летним хозяином жилья и его приятелем, не имеющим определенного места жительства, произошел конфликт.

В ходе ссоры злоумышленник схватил на кухне нож и нанес им потерпевшему не менее 8 ударов в область грудной клетки, в результате чего тот скончался на месте происшествия. После этого бомж спрятал тело погибшего в подполье дома, а сам скрылся. Через некоторое время в доме возник пожар, в результате которого выгорели внутренние помещения. Спустя несколько дней при разборе сгоревшего имущества в подполье дома обнаружили тело погибшего.

Криминалистам и сотрудникам уголовного розыска оперативно удалось установить причастность к убийству 39-летнего местного жителя. Его задержали и допрашивают. Расследование уголовного дела продолжается.

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