На Алтае брат едва не задушил сестру за неправильно сложенные учебники

26-летний житель Республики Алтай поссорился со своей сестрой-школьницей и чуть не задушил ее. В полицию заявил их отец.

Парень был пьян и решил заняться воспитанием своей 15-летней сестры. Ему не понравилось то, как у школьницы сложены учебники на книжной полке. Взаимные претензии привели к ссоре, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Решив проучить свою сестру, схватил ее за горло и начал душить. Потом успокоился, отпустил девочку и вышел из комнаты.

Спустя несколько часов девочка рассказала о произошедшем отцу, а тот — участковому.

Парень не стал отрицать вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».