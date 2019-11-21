На Алтае брат едва не задушил сестру за неправильно сложенные учебники

Парень был пьян и решил заняться воспитанием своей 15-летней сестры. Ему не понравилось то, как у школьницы сложены учебники на книжной полке. Взаимные претензии привели к ссоре, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.
Решив проучить свою сестру, схватил ее за горло и начал душить. Потом успокоился, отпустил девочку и вышел из комнаты.
Спустя несколько часов девочка рассказала о произошедшем отцу, а тот — участковому.
Парень не стал отрицать вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».