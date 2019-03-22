На Алтае брат с сестрой дважды грабили прикованных к постели инвалидов

По 9 лет тюрьмы получили безработные и пьющие брат с сестрой из Усть-Пристанского района за то, что врывались к престарелой паре пенсионеров-инвалидов чтобы отбирать деньги, сообщает прокуратура Алтайского края.

В ведомстве рассказали о двух эпизодах преступления. В первый раз жензина через форточку проникла в дом пенсионеров, подошла к находящейся на полу бабушке и выхватила у нее из рук кошелек с пенсией в 15 тыс. рублей, после чего скрылась.

Через два дня она вернулась в тот дом с братом. Они взломали дверь и снова напали на пожилых людей, которые не могли подняться с кровати и защититься. Но денег у них уже не было, поэтому грабители ушли ни с чем.

Обоих приговорили к 9 годам лишения свободы. Защита подавала апелляционную жалобу о суровости такого наказания, но суд ее отклонил.