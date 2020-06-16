Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 июня 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

На Алтае брат выгораживал убийцу родной сестры

30-летний житель Усть-Канского района Республики Алтай пойдет под суд за заведомо ложные показания, которые он дал на суде у своего друга. Приятеля осудили за смерть жены, которую он облил бензином и поджег, сообщает «НГА».

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

В апреле 2019 года 40-летнего мужчину признали виновным в том, что в пьяном виден он поссорился с 30-летней супругой (он женился всего лишь за несколько месяцев до происшествия), облил ее бензином и поджег.

Потом он осознал, что натворил, потушил огонь и вызвал врачей, но через несколько месяцев пострадавшая скончалась от острой дыхательной недостаточности.

Причем мужчина совершил преступление спустя несколько месяцев после освобождения из тюрьмы. За новое преступление он получил 9 лет 6 месяцев особого режима.

На допросе в качестве свидетеля был родной брат погибшей и близкий друг обвиняемого. Он заявил, что якобы не слышал от сестры, что это был умышленный поджог. Тем самым он хотел помочь приятелю избежать уголовной ответственности.

Однако показания лжесвидетеля опровергли собранные следователями доказательства. Теперь его будут судить за ложный донос.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость