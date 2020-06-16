На Алтае брат выгораживал убийцу родной сестры

30-летний житель Усть-Канского района Республики Алтай пойдет под суд за заведомо ложные показания, которые он дал на суде у своего друга. Приятеля осудили за смерть жены, которую он облил бензином и поджег, сообщает «НГА».

В апреле 2019 года 40-летнего мужчину признали виновным в том, что в пьяном виден он поссорился с 30-летней супругой (он женился всего лишь за несколько месяцев до происшествия), облил ее бензином и поджег.

Потом он осознал, что натворил, потушил огонь и вызвал врачей, но через несколько месяцев пострадавшая скончалась от острой дыхательной недостаточности.

Причем мужчина совершил преступление спустя несколько месяцев после освобождения из тюрьмы. За новое преступление он получил 9 лет 6 месяцев особого режима.

На допросе в качестве свидетеля был родной брат погибшей и близкий друг обвиняемого. Он заявил, что якобы не слышал от сестры, что это был умышленный поджог. Тем самым он хотел помочь приятелю избежать уголовной ответственности.

Однако показания лжесвидетеля опровергли собранные следователями доказательства. Теперь его будут судить за ложный донос.