На Алтае будут судить местного жителя за вырубку 680 кедров

Ущерб лесному фонду Российской Федерации составил 27 млн 206 тыс. рублей.
Следствие установило, что преступнику помогла инженер по лесопользованию Чойского лесничества. Она за сумму около 50 тысяч рублей оформила поддельные документы на право заготовки древесины для индивидуального жилищного строительства.
Расследование уголовного дела закончено, дело направят в Чойский районный суд. Житель Горно-Алтайска обвиняется по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере), чиновница — в ч. 3 ст. 33 и ч. 3 ст. 260 УК РФ (пособничество в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере с использованием служебного положения).
Материалы по факту взятки выделены в отдельное производство и направлены в Следком по Республике Алтай.