На Алтае будут судить рецидивиста, заразившего школьницу ВИЧ-инфекцией

32-летнего жителя Мамонтовского района Алтайского края будут судить за то, что он заразил девушку-подростка ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Неоднократно судимого сельчанина обвинили по ч.1 ст.122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

Мужчина в начале января в одном из сел района, заведомо зная о наличии у него ВИЧ, вступил в интимные отношения с 15-летней школьницей. Она заразилась вирусом иммунодефицита человека.

Свою причастность к преступлению обвиняемый отрицал, но следователи собрали неопровержимые доказательства, подкрепленные результатами судебных экспертиз и показаниями потерпевшей.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.