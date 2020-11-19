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Происшествия

На Алтае будут судить рецидивиста, заразившего школьницу ВИЧ-инфекцией

32-летнего жителя Мамонтовского района Алтайского края будут судить за то, что он заразил девушку-подростка ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Мария Стрыгина

Неоднократно судимого сельчанина обвинили по ч.1 ст.122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

Мужчина в начале января в одном из сел района, заведомо зная о наличии у него ВИЧ, вступил в интимные отношения с 15-летней школьницей. Она заразилась вирусом иммунодефицита человека.

Свою причастность к преступлению обвиняемый отрицал, но следователи собрали неопровержимые доказательства, подкрепленные результатами судебных экспертиз и показаниями потерпевшей.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

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