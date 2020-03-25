На Алтае буйный мужчина таскал партнершу за волосы из-за вояжей в соседнюю деревню

37-летний житель Горно-Алтайска пойдет под суд за угрозу убийством. Он поругался со своей сожительницей и стал распускать руки, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Чета распивала спиртное и во время застолья произошел конфликт. Мужчина стал высказывать подруге претензии из-за ее поездок в деревню к родственникам. Якобы он разрешения на это не давал.

Сначала мужчина стал кричать на женщину и та, зная его буйный нрав, сразу выбежала из дома.

«Однако разъяренный сельчанин догнал ее на улице и принялся наносить удары руками по голове и туловищу, при этом высказывая угрозу убийством. После чего, мужчина схватил испуганную женщину за волосы и волоком затащил в дом», — рассказывают в полиции.

Все это увидели соседи. Они вызвали полицейских, которые и задержали пьяного дебошира.

Так как травмы женщины не повлекли расстройства здоровья, сельчанину предъявили обвинение только в угрозе убийством. Ему грозит срок до двух лет тюрьмы.

Материалы уголовного дела передали в суд.