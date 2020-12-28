Пожарные на Алтае в непростых условиях спасли от взрыва жилой дом

Трагедия произошла 27 декабря. В Бийске, на улице Малая 8, в 18:40 загорелся дом.

«Если бы не оперативные действия пожарных, мой дом бы сгорел. Во-первых, они приехали ровно за 4 минуты с момента вызова. Во-вторых, в такой мороз сами понимаете какого им было работать, все в воде, экипировка колом. В общем, спасибо им огромное за работу», — написала жительница наукограда.