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Происшествия

Пожарные на Алтае в непростых условиях спасли от взрыва жилой дом

Жительница города Бийска через соцсети поблагодарила сотрудников МЧС за спасенный дом. Оказалось, что по соседству с ней загорелось строение. Еще чуть-чуть и избежать беды было бы сложно.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Трагедия произошла 27 декабря. В Бийске, на улице Малая 8, в 18:40 загорелся дом.

«Если бы не оперативные действия пожарных, мой дом бы сгорел. Во-первых, они приехали ровно за 4 минуты с момента вызова. Во-вторых, в такой мороз сами понимаете какого им было работать, все в воде, экипировка колом. В общем, спасибо им огромное за работу», — написала жительница наукограда.

Всего 27 декабря, в самый морозный пока день зимы, потушено 28 пожаров. На ликвидацию возгораний было привлечено 309 человек личного состава противопожарной службы, задействовано 87 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

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