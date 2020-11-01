На Алтае дали реальные сроки группе лесорубов, срубивших 40 сосен

Пятеро жителей Первомайского района признаны виновными в незаконной рубке сосен и получили реальные сроки отбывания наказания. Алтайский краевой суд, рассмотревший в октябре жалобы обвиняемых и их адвокатов, уменьшать сроки «отсидки» не стал.

Рубили и делали пиломатериал

Жители Первомайского района действовали в составе организованной группы, указано в определении Алтайского краевого суда.

Пятеро мужчин незаконно спилили 40 сырорастущих сосен общим объемом 67,32 кубометра и стоимостью 2,37 млн рублей. Это является особо крупным размером.

Судя по приговору, подельники не только пилили сосны, но и производили из них пиломатериал — у них была пилорама.

Рубки в лесу. altaipriroda.ru

Новоалтайский горсуд признал их виновными в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере для одного из лесорубов — в крупном) в составе организованной группы.

Он вынес им наказание — от 3 до 4 лет колонии общего режима. При этом всем им зачли сроки пребывания под домашним арестом или под стражей.

Поскольку один из осужденных уже посидел больше двух лет, в начале октября его освободили, зачтя пребывание под стражей (один день за полтора). Кроме того, с лесонарушителей взыскали различные суммы в пользу бюджета.

Вырубки леса. altaipriroda.ru

Просили смягчить приговор

Адвокаты, осужденные и прокуроры подали апелляцию в Алтайский краевой суд. На суде адвокаты заявили, что приговоры незаконные, необоснованные, несправедливые, они чрезмерно суровые.

Сами осужденные в Алтайском краевом суде также просили смягчить им приговор, те, кому предстояли досиживать в колонии, просили считать наказание условным.

Однако в краевом суде сочли, что доказательства подтверждают виновность всех пятерых Фактическим обстоятельствам дела дана верная юридическая оценка.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

В конфискации поручили разобраться

И все же часть положений приговора Новоалтайского горсуда из приговоров краевой суд исключил. Сроки отбывания наказания изменены не были, но суд не согласился, в частности, с возложением на осужденных обязанности возмещения расходов на производство экспертиз.

Он также счел недостаточном мотивированным решение о конфискации вещественных доказательств — пил, автомобиля, бруса, досок, мобильных телефонов и ряда других.

Сведений о том, что все изъятое у осужденных имущество, в отношении которого судом принято решение о конфискации, является орудиями преступления и принадлежит осужденным, в приговоре не содержится, объяснили в краевом суде.

Вопрос о конфискации передали на новое рассмотрение в Новоалтайский горсуд.