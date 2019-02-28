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Происшествия

На Алтае дети развели костер на диване и чуть не погибли

В Республике Алтай двое детей развели костер, когда остались одни в закрытом доме, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0

Все произошло в селе Улус-Черга Шебалинского района. Пятилетний мальчик и двухлетняя девочка остались одни, их мать ушла и заперла детей в доме. Они решили посмотреть, как будет гореть настоящий огонь, но когда пламя разгорелось испугались и стали плакать.

Вскоре запах дыма почувствовал молодой человек, который жил за стенкой. Он и спас детей, они не успели получить тяжелое отравление угарным газом или ожоги.

О возгорании спасателям сообщили в 21:25. Огонь повредил комнату площадью 21 квадратный метр.

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