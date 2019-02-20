На Алтае девушка обокрала своего парня, пока тот служил в армии

117 тысяч рублей украла со счета своего бывшего возлюбленного жительница Шелаболихинского района, пока парень проходил срочную службу в армии. Об этом пишет пресс-служба МВД Республики Алтай.

Молодого человека призвали на службу из Горно-Алтайска. Уходя в армию, он оставил на хранение своей 24-летней подруге смартфон, к номеру которого было подключено банковское онлайн-приложение.

В разлуке пара поссорилась и влюбленные решили расстаться. Солдат попросил бывшую прислать ему смартфон. Но в посылке, которую он получил, оказался другой телефон.

Когда парень восстановил sim-карту, он начал получать сообщения о списании с банковского счета денег, которые ранее получил в качестве социального пособия. Тогда он заблокировал доступ к счету, однако часть денег пропала.

Вернувшись из армии, дембель поехал к девушке домой, потребовал вернуть смартфон и признаться в краже. Та отказалась возвращать гаджет и всячески отрицала свою причастность к похищению средств со счета.

Тогда обманутый парень обратился за помощью в полицию. Молодая сельчанка во всем призналась стражам порядка и рассказала, что 117 тысяч перевела на свой счет и потратила. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.