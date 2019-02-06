На Алтае директора фирмы осудили за гибель рабочего

В Алтайском крае судили гендиректора фирмы в Поспелихинском районе за то, что он не обеспечил безопасность рабочему, который погиб во время выполнения ремонтных работ. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, 2 мая 2017 года директор организации, которая сдает в аренду помещения, узнал о протечке кровли торгового павильона. Он попросил двух рабочих забраться по лестнице на крыше, чтобы устранить проблему. Однако, по данным следствия, мужчина не проверил надежность фиксации приставной лестницы, не осмотрел несущие конструкции крыши и ограждений, а также не обеспечил работников средствами защиты от падения с высоты.

При этом он знал, что подчинённые не имели соответствующей квалификации и не прошли требуемого обучения и инструктажа для выполнения данного вида деятельности.

Во время спуска с незакрепленной лестницы один из мужчин упал с высоты более 3 метров и ударился о бетонную площадку. На следующий день от полученной травмы головы мужчина скончался.

Суд признал директора фирмы виновным в том, что он не обеспечил безопасность. Мужчине назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.