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11 апреля
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Происшествия

На Алтае директоров двух государственных аптек обвиняют в коррупции

По статье о взяточничестве обвиняются руководители Усть-Калманского и Баевского филиалов АКГУП «Аптеки Алтая». Об этом сообщили в Следкоме.

Лекарства.
Лекарства.
Открытые источники в интернете

Директор филиала из Усть-Калманского района, по версии следствия, в 2014 году приобретала у одной частной фирмы лекарства, изделия медицинского назначения, биодобавки косметические средства. В СКР считают, что фирма была заинтересована в продолжении таких взаимоотношений, поэтому представитель компании предложила директору аптеки взятку в сумме около 1% от стоимости поставляемых по договору товаров.

Как рассказывают в Следкоме, взятки директор аптеки получала через посредника до 2017 год. Всего в общей сумме следователи насчитали более 34 тысяч рублей.

Директор аптеки из Баевского района, по данным следствия, таким же образом получила с 2013 по 2017 год взятку через посредника в размере более 189 тысяч рублей.

Оба уголовных дела переданы в суд.

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