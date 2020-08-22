На Алтае две пьяные женщины избили полицейских

27-летняя и 29-летняя жительницы Маймы обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти, пишут «Новости Горного Алтая».

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 июня молодые женщины употребляли алкоголь, затем спиртное закончилось, и они отправились за добавкой в круглосуточный магазин. Они повздорили с продавцом, и одна из подруг полезла в драку. Продавец вызвала полицию.

Прибывшему наряду тоже досталось. Напавшая на продавца женщина не хотела отправляться в отдел полиции и два раза ударила одного из сотрудников полиции кулаком в лицо.

Полицейские вывели буйную женщину из магазина на улицу, и там она продолжила активное сопротивление — «ударила полицейского ногой в область бедра и живота, схватила полицейского за шею, исцарапав ее ногтями, нанесла второму полицейскому удар ногой в область бедра.

Вторая женщина попыталась заступиться за подругу и тоже стала пинать представителя власти.

Следствием собрана достаточная доказательная база, оба уголовных дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.