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Происшествия

На Алтае двое подростков с другом погибли ночью в машине, попав под фуру

В Алтайском крае в воскресенье ночью, 3 апреля, произошло ДТП с тремя погибшими, сообщает «Инцидент Барнаул».

ДТП возле поселка Подгорный в Шелаболихинском районе.
ДТП возле поселка Подгорный в Шелаболихинском районе.
vk.com/barneos22. Фото: Максим Никишин.

ДТП произошло в 03:52 ночи возле поселка Подгорный в Шелаболихинском районе.

«17-летний юноша на автомобиле ВАЗ-21150, выезжая с прилегающей территории поселка на проезжую часть автодороги „Павловск — Камень-на-Оби“, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros, под управлением 58-летнего мужчины», — рассказали в краевой ГИБДД.

На месте до приезда скорой помощи погибли водитель легковушки и два пассажира — 16-летняя девушка и 18-летний парень.

Ранее на Алтае дальнобойщик с ребенком перегородил ночную трассу: в массовом ДТП погибли два человека.

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