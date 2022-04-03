На Алтае двое подростков с другом погибли ночью в машине, попав под фуру

ДТП произошло в 03:52 ночи возле поселка Подгорный в Шелаболихинском районе.
«17-летний юноша на автомобиле ВАЗ-21150, выезжая с прилегающей территории поселка на проезжую часть автодороги „Павловск — Камень-на-Оби“, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros, под управлением 58-летнего мужчины», — рассказали в краевой ГИБДД.
На месте до приезда скорой помощи погибли водитель легковушки и два пассажира — 16-летняя девушка и 18-летний парень.
Ранее на Алтае дальнобойщик с ребенком перегородил ночную трассу: в массовом ДТП погибли два человека.