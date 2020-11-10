К магазину в селе Клепиково, который принадлежит супруге егеря, ночью неизвестные привезли останки убитых животных — шкуры и головы лосей.
Владимир Меновщиков расценил это как попытку запугать его семью — он сообщил, что угрозы ему уже поступали. Обской заказник он охраняет с февраля этого года. И все это время активно борется с нарушителями. По его материалам уже возбуждено несколько уголовных дел.
Полиция, которая прибыла на место, проводит проверку. Руководство егеря обратилось в главк МВД с просьбой взять ситуацию на особый контроль.
Алексей Астанин,
руководитель госучреждения «Алтайприрода»:
То есть человек подошел к делу с энергией, сразу же взялся наводить порядок, и, конечно же, тем группам, которые сложились в этой территории, его работа мешает делать свои черные дела.
Что такое Обской заказник
Обской заказник создан в 1963 году для сохранения мест естественного обитания лося, косули, рыси, ондатры, норки, водоплавающих и лесных птиц, пополнения смежных охотугодий района промысловыми видами животных, охраны гнездовий черного аиста и крупных хищных птиц.
Располагается в Усть-Пристанском и Троицком районах Алтайского края. Площадь — около 43 тыс. гектаров.
Источник: министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.