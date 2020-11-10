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10 ноября 3°C
Происшествия

На Алтае егерю заказника подбросили кровавую «ответочку» — головы и шкуры лосей

Неизвестные подбросили к магазину в селе Клепиково (Усть-Пристанский район Алтайского края) головы и шкуры лосей. Егерь Обского заказника Владимир Меновщиков полагает: это попытка запугать его семью. Историю рассказывают «Вести Алтай».

У магазина в селе Клепиково.
У магазина в селе Клепиково.
Скан сюжета "Вести Алтай".

К магазину в селе Клепиково, который принадлежит супруге егеря, ночью неизвестные привезли останки убитых животных — шкуры и головы лосей.

Владимир Меновщиков расценил это как попытку запугать его семью — он сообщил, что угрозы ему уже поступали. Обской заказник он охраняет с февраля этого года. И все это время активно борется с нарушителями. По его материалам уже возбуждено несколько уголовных дел.

Полиция, которая прибыла на место, проводит проверку. Руководство егеря обратилось в главк МВД с просьбой взять ситуацию на особый контроль.

Алексей Астанин.
Алексей Астанин.
Скан сюжета «Вести Алтай».

Алексей Астанин,
руководитель госучреждения «Алтайприрода»:

То есть человек подошел к делу с энергией, сразу же взялся наводить порядок, и, конечно же, тем группам, которые сложились в этой территории, его работа мешает делать свои черные дела.

Расположение Обского заказника.
Расположение Обского заказника.
Минприроды АК.

Что такое Обской заказник

Обской заказник создан в 1963 году для сохранения мест естественного обитания лося, косули, рыси, ондатры, норки, водоплавающих и лесных птиц, пополнения смежных охотугодий района промысловыми видами животных, охраны гнездовий черного аиста и крупных хищных птиц.

Располагается в Усть-Пристанском и Троицком районах Алтайского края. Площадь — около 43 тыс. гектаров.

Источник: министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.

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