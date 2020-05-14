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Происшествия

На Алтае ФСБ задержала мужчину, который призывал к захвату российской власти

Житель села Майма решил призвать местное население к насильственным действиям по захвату власти в Российской Федерации. Его уже задержали сотрудники ФСБ по Республике Алтай.

Российский флаг.
Российский флаг.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В ведомстве не раскрывают подробности истории. Известно, что мужчина высказывал призывы к захвату власти во время своего выступления на общественном мероприятии.

Как передает портал «Новости Горного Алтая», подозреваемый действовал умышленно.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Проводятся необходимые следственные действия.

Нарушителю грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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