На Алтае ФСБ задержала мужчину, который призывал к захвату российской власти

В ведомстве не раскрывают подробности истории. Известно, что мужчина высказывал призывы к захвату власти во время своего выступления на общественном мероприятии.
Как передает портал «Новости Горного Алтая», подозреваемый действовал умышленно.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).
Проводятся необходимые следственные действия.
Нарушителю грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.