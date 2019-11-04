На Алтае фура протаранила опору ЛЭП, водитель погиб на месте

В Новоалтайске водитель грузовика не справился с управлением и врезался в столб, сообщают «Инцидент Барнаул» и «Барнаул22». Столкновение было настолько сильным, что водитель скончался на месте.

ДТП произошло вечером 3 ноября в Новоалтайске. Как сообщили очевидцы, водитель грузовика снес столб и пол дома (другие очевидцы утверждают, что это был не дом, а гараж) и погиб.

Как уточнили паблику «Инцидент Барнаул» в краевой ГИБДД, в 19:10 в районе ул. Тюленина у дома № 13 водитель автомобиля MAN не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. От полученных травм он скончался на месте происшествия, подтвердили в инспекции. Водителю было 44 года (1975 год рождения).



Сотрудники полиции уточняют все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП назначена проверка. Пока неясно, с чем связана авария. Подписчики обоих пабликов предполагают, что-либо кто-то выбежал ночью на дорогу, либо самому водителю стало плохо, но подтверждения нет.