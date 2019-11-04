Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 ноября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Алтае фура протаранила опору ЛЭП, водитель погиб на месте

В Новоалтайске водитель грузовика не справился с управлением и врезался в столб, сообщают «Инцидент Барнаул» и «Барнаул22». Столкновение было настолько сильным, что водитель скончался на месте.

Грузовик врезался в столб. ДТП 3 ноября 2019 года, Новоалтайск.
Грузовик врезался в столб. ДТП 3 ноября 2019 года, Новоалтайск.
vk.com/barneos22

ДТП произошло вечером 3 ноября в Новоалтайске. Как сообщили очевидцы, водитель грузовика снес столб и пол дома (другие очевидцы утверждают, что это был не дом, а гараж) и погиб.

Как уточнили паблику «Инцидент Барнаул» в краевой ГИБДД, в 19:10 в районе ул. Тюленина у дома № 13 водитель автомобиля MAN не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. От полученных травм он скончался на месте происшествия, подтвердили в инспекции. Водителю было 44 года (1975 год рождения).

Сотрудники полиции уточняют все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП назначена проверка. Пока неясно, с чем связана авария. Подписчики обоих пабликов предполагают, что-либо кто-то выбежал ночью на дорогу, либо самому водителю стало плохо, но подтверждения нет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость