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На Алтае главврача больницы подозревают в получении крупной взятки

Главного врача республиканской больницы Сергея Близнюка подозревают в получение взятки в крупном размере. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По данным следствия, Близнюк вместе с группой других людей несколько раз получал взятки от от работника двух коммерческих организаций. Суммы превышали 150 тысяч рублей.

За это юридическим лицам обеспечивали победы на аукционах на право заключать государственные контракты на поставку медицинского оборудования и расходных материалов, — отмечают в ведомстве.

Кроме того, уголовное дело возбудили в отношении взяткодателя.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и продолжают собирать доказательства.

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