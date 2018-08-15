На Алтае загорелся старейший ликеро-водочный завод

Судьба красивейшего архитектурного ансамбля оказалась под угрозой после банкротства «Алтайспиртпрома» в 2014 году. Здания были признаны аварийными.

«Несмотря на все наши усилия, „набаты“ в которые мы били весь последний год — НИКАКИХ мер по сохранению исторического наследия в городе Змеиногорске и в крае не было предпринято», — пишет на своей странице в Facebook редактор издания Людмила Кейбол.

По ее словам, в последнее время с территории завода была убрана даже охрана, а на крышах заводских зданий подростки организовали «курительные комнаты». Все это властям было известно, но мер не последовало.