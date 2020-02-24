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Происшествия

На Алтае гость украл ружье у спящего друга и чуть не застрелил недовольную женщину

В селе Верх-Ябоган Республики Алтай кутеж местных жителей едва не закончился убийством. Мужчина пришел в гости к другу и, пока тот спал, выкрал ружье, рассказали в местном ГУ МВД.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Местный житель вернулся с охоты и не убрал оружие в сейф. Вместо этого он положил его под матрас и решил закатить гулянку. В гости пришел товарищ, который и нашел оружие, когда хозяин дома уснул.

Взяв ружье, нетрезвый сельчанин пошел в гости к другому товарищу, встретив по пути еще одного знакомого. Подойдя к дому и постучавшись в дверь, он попросил хозяина выйти на улицу, чтобы поговорить.

«В этот момент в разговор вмешалась супруга сельчанина, которая стала выказывать недовольство визитом нетрезвых гостей. Разозлившись на женщину, обвиняемый снял с плеча похищенное ружье, которое направил в ее сторону и высказал угрозу убийством», — рассказывают в МВД.

Приятель стал успокаивать дебошира, а напуганная женщина забежала домой и позвонила в полицию. Через несколько часов мужчину задержали и изъяли ружье.

Теперь ему грозит срок от 3 до 7 лет.

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