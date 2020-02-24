На Алтае гость украл ружье у спящего друга и чуть не застрелил недовольную женщину

Местный житель вернулся с охоты и не убрал оружие в сейф. Вместо этого он положил его под матрас и решил закатить гулянку. В гости пришел товарищ, который и нашел оружие, когда хозяин дома уснул.
Взяв ружье, нетрезвый сельчанин пошел в гости к другому товарищу, встретив по пути еще одного знакомого. Подойдя к дому и постучавшись в дверь, он попросил хозяина выйти на улицу, чтобы поговорить.
«В этот момент в разговор вмешалась супруга сельчанина, которая стала выказывать недовольство визитом нетрезвых гостей. Разозлившись на женщину, обвиняемый снял с плеча похищенное ружье, которое направил в ее сторону и высказал угрозу убийством», — рассказывают в МВД.
Приятель стал успокаивать дебошира, а напуганная женщина забежала домой и позвонила в полицию. Через несколько часов мужчину задержали и изъяли ружье.
Теперь ему грозит срок от 3 до 7 лет.