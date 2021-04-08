На Алтае готовятся к сезону лесных пожаров и сельхозпалов

Федеральное агентство лесного хозяйства назвало Алтайский край в группе сибирских и дальневосточных регионов, где необходимо уже сегодня организовать профилактику поджогов сухой травы возле лесов.

Первые попытки поджога сухой травы уже 8 апреля были зафиксированы специалистами Рослесхоза с помощью космического мониторинга в 27 регионах страны.

«С наступлением плюсовых температур и сходом снежного покрова на южных территориях Забайкалья, Приморья, Тывы и Алтая ежедневно отмечается рост термоточек, которые идентифицируется как „действующие на землях иных категорий или землях сельхозназначения“», — говорится в пресс-релизе федерального лесного ведомства.

Правда, в данном контексте речь пока идет о Республике Алтай.

Тем временем, в Алтайском крае власти и спасатели готовятся к весеннему паводку. Первые подтопления мостов, улиц и дорог уже зафиксированы в предгорных районах — Чарышском, Краснощековском и Третьяковском. Все службы МЧС приведены в режим повышенной готовности.