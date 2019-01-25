В Алтайском крае грабитель грозил сжечь имущество 80-летних пенсионеров

В Кулундинском районе осудили местного жителя, который требовал у пенсионеров деньги. Преступник ночью влез в дом к семье 80-летних односельчан и стал угрожать им, что подожжет имущество, если старики не дадут ему деньги, сообщает краевая прокуратура.