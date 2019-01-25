В Алтайском крае грабитель грозил сжечь имущество 80-летних пенсионеров

Однако пенсионеры не растерялись и обхитрили злоумышленника. Они сказали, что позвонят родственникам, чтобы те принесли требуемую сумму, но вместо этого позвонили в полицию.
Суд приговорил виновного к условному сроку лишения свободы.
В Кулундинском районе осудили местного жителя, который требовал у пенсионеров деньги. Преступник ночью влез в дом к семье 80-летних односельчан и стал угрожать им, что подожжет имущество, если старики не дадут ему деньги, сообщает краевая прокуратура.
Однако пенсионеры не растерялись и обхитрили злоумышленника. Они сказали, что позвонят родственникам, чтобы те принесли требуемую сумму, но вместо этого позвонили в полицию.
Суд приговорил виновного к условному сроку лишения свободы.
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