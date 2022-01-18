18 января
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Происшествия

На Алтае грузовики разворотило после лобового столкновения. Чудом никто не пострадал

В Алтайском крае произошло ДТП с участием двух грузовиком, в результате которого водителям даже не пришлось оказывать медпомощь, сообщает «Инцидент Барнаул».

На Алтае лоб в лоб столкнулись два грузовика.
На Алтае лоб в лоб столкнулись два грузовика.
кадр из видео.

ДТП произошло вечером 17 января, примерно в 22:10, в селе Новопокровка.

«Мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем „КамАЗ“ с прицепом, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением водителя 1959 года рождения», — рассказали в региональной ГИБДД.

На опубликованном в паблике видео заметно, что оба грузовика получили значительные повреждения.

«Медицинская помощь никому не оказывалась. ДТП оформлено с материальным ущербом», — уточнили в полиции.

Ранее «КамАЗ» разнес реанимобиль на объездной дороге в Барнауле.

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