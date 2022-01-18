На Алтае грузовики разворотило после лобового столкновения. Чудом никто не пострадал

ДТП произошло вечером 17 января, примерно в 22:10, в селе Новопокровка.
«Мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем „КамАЗ“ с прицепом, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением водителя 1959 года рождения», — рассказали в региональной ГИБДД.
На опубликованном в паблике видео заметно, что оба грузовика получили значительные повреждения.
«Медицинская помощь никому не оказывалась. ДТП оформлено с материальным ущербом», — уточнили в полиции.
Ранее «КамАЗ» разнес реанимобиль на объездной дороге в Барнауле.