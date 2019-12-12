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Происшествия

На Алтае гулянка шишкарей в сауне закончилась уголовным делом

23-летний житель Горно-Алтайска с компанией приятелей, с которыми собирал кедровые орехи, решил отдохнуть в сауне и отметить конец сезона. В итоге мужчина лишился денег, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Баня.
Баня.
Анна Зайкова

Молодой человек объяснил полицейским, что утром, покинув заведение, поехал в Барнаул и по пути обнаружил пропажу 16 тысяч рублей.

Выяснилось, что их украл его 27-летний товарищ. Подозреваемого задержали. Отпираться он не стал и во всем сознался.

По словам мужчины, уже за полночь он стал собираться домой и среди вещей в комнате отдыха нашел сумку приятеля. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он вынул купюры и положил себе в карман. Потом распрощался с товарищами, вызвал такси и уехал.

5 тысяч рублей он подарил своей дочери, а оставшиеся деньги потратил на алкоголь и продукты. По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело.

Напомним, что в начале октября пьяный шишкарь на Алтае до смерти забил человека.

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