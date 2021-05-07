На Алтае иномарка врезалась в выскочивших на дорогу лошадей

ДТП произошло 6 мая около 21:25 часов на 556-м километре Чуйского тракта (участок между селами Кумалыр и Шебалино). Автомобиль Kia Rio врезался в двух лошадей, пишут «Новости Горного Алтая».

Машина в момент ДТП двигалась в сторону Шебалино. Предварительно установлено, что лошади выскочили с обочины на проезжую часть. Водитель, 23-летний житель Усть-Канского района, не смог избежать столкновения. После наезда на животных машина опрокинулась.

Водитель и пассажир иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Шебалинскую районную больницу. Водитель автомобиля был трезв.

Владелец животных установлен. В отношении мужчины вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.21 КоАП РФ (выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест).