На Алтае иномарка врезалась в выскочивших на дорогу лошадей

Машина в момент ДТП двигалась в сторону Шебалино. Предварительно установлено, что лошади выскочили с обочины на проезжую часть. Водитель, 23-летний житель Усть-Канского района, не смог избежать столкновения. После наезда на животных машина опрокинулась.
Водитель и пассажир иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Шебалинскую районную больницу. Водитель автомобиля был трезв.
Владелец животных установлен. В отношении мужчины вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.21 КоАП РФ (выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест).