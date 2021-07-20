На Алтае ищут буйного налетчика на ювелирный магазин

20 июля в Рубцовске произошло ЧП. Неизвестный ворвался в ювелирный магазин и украл содержимое торговых рядов. Налетчика ищут.

По предварительной информации, гражданин, совершивший нападение, находился в медицинской маске, угрожал предметом, похожим на пистолет.

«Ворвавшись в торговое помещение, он опрокинул одну из витрин, забрал лоток с украшениями и скрылся», — сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.





В настоящее время организованы активные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемого.

Устанавливаются возможные свидетели и очевидцы происшествия и ущерб, нанесенный торговой точке.