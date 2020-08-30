Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 августа 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

На Алтае ищут охотника, утонувшего в озере вместе с ружьем

29 августа на озере Островное, что рядом с Рубцовском произошло ЧП. Как сообщается в соцсетях, охотник выпал из лодки и пошел ко дну.

Дичь. Весенняя охота.
Дичь. Весенняя охота.
СС0

О происшествии написало сообщество «Инцидент Рубцовск» со ссылкой на свои достоверные источники.

Подробностей печальной истории пока не много.

На лодке с мотором был один, выпал и все. Видели, как барахтался, не успели спасти. И так каждый год, что-нибудь да происходит. Берегите себя, смотрите друг за другом", — рассказал участник сообщества.

Официального подтверждения ЧП пока нет.

Ранее управление МЧС по Алтайскому краю призывало охотников быть внимательными.

«Главное на охоте — это аккуратность, осторожность и трезвость, поэтому самое важное правило — не садитесь в лодку, если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в предупреждении спасателей.

Осенняя охота на водоплавающую птицу открыта в Алтайском крае с 29 августа по 20 ноября.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость