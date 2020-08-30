На Алтае ищут охотника, утонувшего в озере вместе с ружьем

О происшествии написало сообщество «Инцидент Рубцовск» со ссылкой на свои достоверные источники.
Подробностей печальной истории пока не много.
На лодке с мотором был один, выпал и все. Видели, как барахтался, не успели спасти. И так каждый год, что-нибудь да происходит. Берегите себя, смотрите друг за другом", — рассказал участник сообщества.
Официального подтверждения ЧП пока нет.
Ранее управление МЧС по Алтайскому краю призывало охотников быть внимательными.
«Главное на охоте — это аккуратность, осторожность и трезвость, поэтому самое важное правило — не садитесь в лодку, если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в предупреждении спасателей.
Осенняя охота на водоплавающую птицу открыта в Алтайском крае с 29 августа по 20 ноября.