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Происшествия

На Алтае истязательнице, сломавшей ребенку ногу, дали условный срок

9 июля Заринский районный суд вынес приговор опекуну нескольких детей, которая систематически истязала их, а одному мальчику в воспитательных целях сломала ногу. Женщина получила условное наказание. Прокуратура обжаловала приговор, сообщили в ведомстве.

Суд.
Суд.
Олег Богданов, altapress.ru

Жительница оселка Батунный Заринского района систематически жестоко обращалась с двумя детьми. На протяжении длительного времени они переносили физические и психические страдания. В результате одного из фактов насилия 9-летний мальчик получил закрытый перелом левой малоберцовой кости.

Суд назначил истязательнице 3 года 2 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Такое наказание не отвечает требованиям справедливости, не соответствует тяжести и общественной опасности совершенных преступлений, отметил зампрокурора Алтайского края Сергей Голиков.

В апелляции говорится о необходимости отмены условного осуждения и назначении реального срока с направлением ее для отбывания в колонию общего режима.

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