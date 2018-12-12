На Алтае из-за обогревателя погиб мужчина и пострадала женщина

Пожар случился в деревянном двухквартирном доме, одна половина которого пустовала, а в другой жили 69-летний мужчина и 54-летняя женщина. Вечером они оставили включенным электрический обогреватель, который поставили близко к дивану. Сначала загорелась обшивка, а потом огонь распространился по дому.
Очевидцы сообщили пожарным о возгорании около 3 часов ночи. Позднее обнаружение и сообщение стало причиной распространения огня на большой площади, — отмечают в ГУ МЧС России по Республике Алтай.
Женщина смогла самостоятельно выбраться на улицу, где ее увидела соседка. Тело мужчины пожарные нашли у окна. Погибший пытался покинуть горящее жилище, но не смог.
В тушении дома участвовали 2 единицы техники и 8 человек. Проводят проверку.