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12 декабря
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Происшествия
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На Алтае из-за обогревателя погиб мужчина и пострадала женщина

В селе Майма Республики Алтай в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина и пострадала женщина. Возгорание произошло из-за обогревателя, который был включен ночью, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
СС0.

Пожар случился в деревянном двухквартирном доме, одна половина которого пустовала, а в другой жили 69-летний мужчина и 54-летняя женщина. Вечером они оставили включенным электрический обогреватель, который поставили близко к дивану. Сначала загорелась обшивка, а потом огонь распространился по дому.

Очевидцы сообщили пожарным о возгорании около 3 часов ночи. Позднее обнаружение и сообщение стало причиной распространения огня на большой площади, — отмечают в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Женщина смогла самостоятельно выбраться на улицу, где ее увидела соседка. Тело мужчины пожарные нашли у окна. Погибший пытался покинуть горящее жилище, но не смог.

В тушении дома участвовали 2 единицы техники и 8 человек. Проводят проверку.

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