На Алтае из-за отсутствия света и тепла могут отменить занятия в школах

По словам главы Солонешенского района Виктора Горбачева, в райцентре проблема с электроснабжением решена. Сложности остаются в селах Карпово и Туманово.

«Из Куягана сейчас идет дизель-генераторная установка в село Карпово. В этом населенном пункте наиболее сложно восстановить электроснабжение: нужно поставить две упавшие опоры воздушной линии электропередачи. Дорога к селу расчищена, так что проблем с доставкой ДГУ не будет. Еще одну дизель-генераторную установку направляем в село Туманово. Там также нужно восстановить упавшую опору», — сообщил глава района.