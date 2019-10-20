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Происшествия

На Алтае из-за отсутствия света и тепла могут отменить занятия в школах

В двух селах Солонешенского района, где сейчас идет ликвидация масштабной аварии, 21 октября, скорее всего, отменят занятия в школах. Об этом сообщает официальный сайт региона со ссылкой на главу муниципалитета.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

По словам главы Солонешенского района Виктора Горбачева, в райцентре проблема с электроснабжением решена. Сложности остаются в селах Карпово и Туманово.

«Из Куягана сейчас идет дизель-генераторная установка в село Карпово. В этом населенном пункте наиболее сложно восстановить электроснабжение: нужно поставить две упавшие опоры воздушной линии электропередачи. Дорога к селу расчищена, так что проблем с доставкой ДГУ не будет. Еще одну дизель-генераторную установку направляем в село Туманово. Там также нужно восстановить упавшую опору», — сообщил глава района.

Если энергоснабжение сел Карпово и Туманово не будет восстановлено в ближайшие часы, в населенных пунктах начнут подключать привезенные дизель-генераторные установки.

«Максимально возможные последствия аварии в этих селах — это на один день отмена занятий в школе из-за снижения температуры в учебных кабинетах ниже нормативной», — подчеркнул Виктор Горбачев.

Напомним, в последние два дня Солонешенский район накрыл сильный снегопад. Здесь выпала практически месячная норма осадков. 19 октября были обесточены 33 населенных пункта.

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