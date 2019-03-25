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Происшествия

Из-за теплой погоды под Бийском чуть не сгорели кладбище и частные дома

Вечером 24 марта под Бийском произошел пожар около кладбища. Загорелась сухая трава, ветер раздул огонь на полкилометра, пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Бийск».

Лесные пожары на Алтае.
Лесные пожары на Алтае.
Алексей Грибков

Пожар случился приблизительно в 22:00 в селе Малоугренево. Загорелся пригорок, на котором стоит местное кладбище. В нескольких метрах от очага возгорания начинается жилая застройка.

Пожарные, по словам свидетелей, ехали минут сорок. К тому времени огонь из-за ветра разнесся метров на 500. Пожарные «чем-то покидали в огонь, он потушился» сотрудники МЧС уехали.

Когда пожарные удалились, пишут местные жители, «в некоторых местах были видны места, где был небольшой красный огонёк, но, слава Богу, небольшим дождиком все потушило». На видео пожар уже начал утихать.

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