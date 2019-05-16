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Происшествия

На Алтае изъяли почти 80 голов сибирского осетра

78 голов ценной рыбы — сибирского осетра — изъяли сотрудники отдела экономической безопасности каменского отделения МВД при помощи краевых коллег у жителя Камня-на-Оби, сообщают «Каменские известия».

Изъятие сибирского осетра.
Изъятие сибирского осетра.
"Каменские известия"

Полицейские изъяли рыбу в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина».

Замороженная рыба хранилась в морозильных камерах в надворных пристройках дома и была готовая к незаконной продаже. Сейчас изъятые осетры направлены на экспертизу для определения ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Запасы сибирского осетра сильно истощены, в первую очередь это напрямую связано с его незаконной браконьерской добычей. Сибирский осетр с 1997 года занесен в Красную книгу РФ, с 1998 года — в Красную книгу Новосибирской области.

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