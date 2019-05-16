На Алтае изъяли почти 80 голов сибирского осетра

Полицейские изъяли рыбу в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина».

Замороженная рыба хранилась в морозильных камерах в надворных пристройках дома и была готовая к незаконной продаже. Сейчас изъятые осетры направлены на экспертизу для определения ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Запасы сибирского осетра сильно истощены, в первую очередь это напрямую связано с его незаконной браконьерской добычей. Сибирский осетр с 1997 года занесен в Красную книгу РФ, с 1998 года — в Красную книгу Новосибирской области.