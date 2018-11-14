На Алтае КамАЗ сорвался с тормоза и задавил мужчину

В селе Артыбаш Турочакского района 13 ноября КамАЗ сорвался со стояночного тормоза и задавил мужчину. Вскоре потерпевший скончался, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

По предварительной информации, инцидент произошел около 12 часов на улице Кедровая. Водитель припарковал КамАЗ-5511 и не принял мер, которые бы исключили самопроизвольное движение грузовика.

КамАЗ сорвался со стояночного тормоза во время погрузки. Автомобиль покатился назад и наехал на 41-летнего местного жителя. Мужчина поскользнулся, а потом упал под колеса.

Сельчанин получил травмы, его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.