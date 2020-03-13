На Алтае кассир «Марии-Ра» спас людей из огня

Мужчина с сестрой 11 февраля в районе 22:30 возвращался из Горно-Алтайска на такси домой в село Алферово. Спускаясь с горы, он обратил внимание на пламя вдалеке и попросил водителя свернуть в сторону огня.
Горела веранда частного дома на два хозяина. Жильцы одной половины выбежали на улицу и пытались тушить пожар. Сестра Сергея вызвала пожарных, а сам он бросился в огонь, откуда слышались крики.
Зайти в помещение не удалось, вход уже горел. Внутри находились беременная женщина с мужем и двухлетним ребенком. В темноте и дыму мужчина пытался выбить окно, ему на помощь пришел Сергей. Он взломал окно кувалдой, вытащил ребенка и женщину. Мужчина вылез сам.
Сергей проводил погорельцев в такси, чтобы они согрелись, так как были раздеты. Через несколько минут прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.
«Благодаря решительным действиям Сергея при пожаре никто не пострадал. Семья из трех человек, в том числе беременная женщина и маленький ребенок, вовремя были эвакуированы из задымленного помещения, медицинская помощь никому не понадобилась. В настоящее время решается вопрос о награждении Сергея Ардиматова», — говорят в экстренном ведомстве.