На Алтае кассир «Марии-Ра» спас людей из огня

Кассир-продавец магазина «Мария-Ра» в Горно-Алтайске Сергей Ардиматов не прошел мимо пожара и бросился спасать людей. Благодаря ему удалось не допустить трагедии, рассказали в ГУ МЧС по Республике Алтай.

Мужчина с сестрой 11 февраля в районе 22:30 возвращался из Горно-Алтайска на такси домой в село Алферово. Спускаясь с горы, он обратил внимание на пламя вдалеке и попросил водителя свернуть в сторону огня.

Горела веранда частного дома на два хозяина. Жильцы одной половины выбежали на улицу и пытались тушить пожар. Сестра Сергея вызвала пожарных, а сам он бросился в огонь, откуда слышались крики.

Пожар в Республике Алтай. пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Зайти в помещение не удалось, вход уже горел. Внутри находились беременная женщина с мужем и двухлетним ребенком. В темноте и дыму мужчина пытался выбить окно, ему на помощь пришел Сергей. Он взломал окно кувалдой, вытащил ребенка и женщину. Мужчина вылез сам.

Сергей проводил погорельцев в такси, чтобы они согрелись, так как были раздеты. Через несколько минут прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.