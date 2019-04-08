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9 апреля
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Происшествия

На Алтае 17-летнего сельчанина увезли в багажнике и жестко избили

В Баевском районе Алтайского края троих местных жителей будут судить за то, что они похитили несовершеннолетнего, а потом били его и издевались. Об этом сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Это произошло в конце декабря 2018 года, в канун Нового года. Житель одного из сел Баевского район совместно с двумя друзьями подъехали к дому 17-летнего односельчанина. Мужчины пригласили его выйти на улицу, а затем схватили и положили в багажник автомобиля, а после вывезли за пределы села.

Там мужчины избили парня разными предметами с особой жестокостью и издевательством. Следователи отмечают, что делали они это из личной неприязни. Ранее сообщалось, что один из нападавших был недоволен тем, что подросток занимался сексом с его падчерицей.

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