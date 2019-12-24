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Происшествия

На Алтае 7-летний мальчик упал в открытый канализационный люк и погиб

В воскресенье 22 декабря в одном из сел Алтайского края семилетний мальчик упал в открытый канализационный люк. Спасти его не удалось, сообщили в краевом следственном комитете.

Люк.
Люк.
Михаил Хаустов.

Дело произошло днем. Житель одного из сел Петропавловского района чистил во дворе дома снег, рядом прогуливался внук. В какой-то момент мужчина обернулся и не увидел мальчика.

Вскоре он выяснил: внук упал в открытый канализационный люк. Его пытались вернуть к жизни, но он погиб.

Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя алтайского СУ СКР по взаимодействию со СМИ, рассказала, что Белокурихинский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту смерти мальчика. Процессуальное решение будет принято по ее результатам.

Ранее мы сообщали, что 4 октября в одном из сел Бурлинского района Алтайского края трехлетний ребенок, который гулял без присмотра взрослых, наступил на крышку, которая закрывала канализационную яму. Крышка провалилась — мальчик упал в наполненную сливную яму и погиб.

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